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Приговоренный к тюрьме Саркози заявил, что за семь лет на него "не нашли ничего"

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Бывший президент Франции Николя Саркози, которого недавно суд признал виновным по делу о коррупции, заявил, что за семь лет расследования прокуратуре не удалось найти на него ничего.

"Они ничего не нашли, потому что нет ничего, что можно было бы найти", - сказал Саркози в эфире телеканала RF1.

"Получается, что в 2021 можно осудить человека спустя семь лет расследования без тени доказательства", - отметил он.

Саркози добавил, что не намерен сдаваться и будет "бороться до конца для того, чтобы победа восторжествовала".

"Я это делаю не только для себя, я это делаю для того, чтобы те, кто на нас смотрит, знали, что это может произойти с кем угодно из нас", - сказал экс-президент Франции.

Бывший президент выразил уверенность, что сможет в итоге доказать, что не нарушал закон. "Если бы я так не считал, то не стал бы подавать апелляцию", - пояснил он.

Наконец, Саркози пообещал, что продолжит активно отстаивать свои интересы в судах. "Я все еще полон энергии, несмотря на возраст", - подчеркнул 66-летний Саркози.

1 марта экс-президента Франции Саркози приговорили к трем годам заключения, два из которых - условно. Такие же сроки - три года, из них два условно - получили адвокат Тьерри Эрзог и бывший прокурор Жильбер Азибер. Они проходили по тому же процессу, связанному с "делом о прослушках" 2014 года.

После приговора Саркози заявил, что подал апелляцию на решение суда по делу о коррупции, но готов обратиться и в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Он указал, что расследование в отношении него велось "вне всяких процессуальных норм".

Расследование концентрировалось на телефонных разговорах, которые велись по шифрованной линии связи. По данным следствия, Саркози и Эрзог обещали Азиберу в обмен на информацию должность в Монако. Обещание в итоге не было выполнено, но в прокуратуре сочли, что по французскому закону речь все равно идет о коррупции. Защита Саркози настаивала, что все дело строится на незначительном разговоре между Саркози и его адвокатом.

Это первый в послевоенной истории Франции суд, когда бывший президент предстал на процессе лично и был приговорен к реальному сроку. До Саркози в 2011 году судили еще одного бывшего президента - Жака Ширака - за фиктивные должности в парижской мэрии в бытность Ширака мэром французской столицы. Но по причине состояния здоровья он никогда не появлялся на скамье подсудимых.

Позднее в марте экс-президента Франции и еще 13 человек ждет суд по другому делу. Их обвиняют в незаконном финансировании президентской кампании Саркози в 2012 году. Партию "Союз за народное движение", которую тогда возглавлял Саркози, подозревают в сборе на предвыборную кампанию 42,8 млн евро - в два раза больше предусмотренного лимита. Тем не менее, Саркози выборы 2012 года проиграл, уступив победу социалисту Франсуа Олланду.

Франция

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