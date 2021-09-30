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Саркози после вынесенного судом во Франции приговора пообещал бороться до конца

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Бывший президент Франции Николя Саркози, которого ранее в четверг приговорили к году заключения, заявил, что будет вести борьбу до конца.

"Я подал апелляцию, чтобы суд другой инстанции решил спор. И я пойду до конца по этому пути, который выходит за рамки моего личного случая, так как каждый может однажды столкнуться с несправедливостью", - написал Саркози в Твиттере.

В миреСаркози приговорен к году тюрьмы по делу "Бигмалион"Саркози приговорен к году тюрьмы по делу "Бигмалион"Читать подробнее

Он отметил, что "нельзя наказывать дважды за одно и то же". "Я просто добиваюсь, чтобы законодательство осуществлялось в отношении меня так же, как в отношении любого другого подсудимого", - добавил экс-президент.

Ранее в четверг сообщалось, что французский суд приговорил Саркози к году заключения по обвинению в незаконном финансировании его предвыборной кампании 2012 года. Срок он будет отбывать под домашним арестом и под контролем электронных средств слежения. Судья Каролин Вигье, обосновывая обвинение в суде, отметила, что кампания 2012 года была не первой для Саркози, поэтому на тот момент он уже хорошо разбирался в соответствующем законодательстве.

Уголовный суд Парижа в июне завершил рассмотрение дела о предполагаемых нарушениях при финансировании предвыборной кампании 2012 года Саркози. Фигурантами дела являются Саркози и еще 13 человек. Прокуратура требовала приговорить бывшего главу государства к году тюрьмы, включая шесть месяцев условного тюремного заключения. Также бывшему президенту грозил штраф в 3750 евро. Сторона защиты призывала суд оправдать Саркози.

Судебный процесс, прозванный во Франции делом "Бигмалион", касается предвыборной кампании 2012 года, по итогам которой Саркози не смог добиться переизбрания и проиграл выборы Франсуа Олланду.

Саркози пытался через Конституционный совет Франции добиться прекращения этого дела, однако в 2019 году этот суд отверг аргумент экс-президента, рассчитывавшего воспользоваться юридическим правилом "non bis in idem", которое предполагает, что нельзя быть наказанным два раза за одно и то же преступление.

Речь о том, что бывший глава французского государства полагал, что он уже наказан Конституционным советом в 2013 году, когда его уличили в превышении допустимых расходов (22,5 млн евро, установленных для кампании 2012 года) на более чем 363 тыс. евро, которые он должен был возместить в казну.

Но это решение было принято до выяснения весной 2014 года системы оформления с помощью пиар-агентства "Бигмалион" подложных счетов для прикрытия перерасхода на многочисленные агитационные митинги в рамках избирательной кампании Саркози около 20 млн евро. Счета оформлялись на якобы проводимые президентской партией UMP ("Союз за народное движение") мероприятия.

Франция Николя Саркози Бигмалион

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