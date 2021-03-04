Белый дом увидел "дезорганизующую" роль России на мировой арене

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Россия стремится усиливать свое влияние на мировой арене и параллельно этим - играть на ней дезорганизующую роль, говорится в положениях стратегии национальной безопасности США.

"Россия по-прежнему настроена на то, чтобы усиливать свое влияние в мире. Кроме того, она стремится играть дезорганизующую роль на мировой арене", - отмечается в документе, опубликованном Белым домом.

В нем подчёркивается, что РФ, равно как и Китай, активно пытаются нарастить возможности по противостоянию США, а также - "помешать нам защищать наши интересы, а также - наших союзников".

Авторы документа подчёркивают, что Китай на данный момент - единственный соперник США, у которого есть дипломатические, экономические, военные и технологические возможности для того, чтобы пытаться изменить существующий миропорядок.

Несколькими часами ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что главным приоритетом США на мировой арене является противостояние с Китаем, а не с Россией или Ираном. "Китай - это крупнейшая геополитическая проблема этого столетия", - сказал он в ходе выступления в госдепартаменте.

Блинкен пояснил, что у США есть и другие проблемы в мире. Они связаны, в частности, с Россией, Ираном, КНДР. "Однако угроза, которую представляет собой Китай, - совершенно иного рода", - полагает госсекретарь.

Он пояснил, что именно у КНР есть экономические, дипломатические, военные возможности для того, чтобы изменить в свою пользу сложившийся миропорядок.