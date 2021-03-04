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В Кремле заявили об отсутствии в России химического оружия

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Призывы Вашингтона к Москве уничтожить химическое оружие лишены логики и оснований, Россия давно это сделала и доказала это, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Его попросили прокомментировать призыв Госдепартамента США задекларировать и уничтожить все имеющееся в России химоружие, чтобы избежать второго раунда санкций по так называемому "делу Алексея Навального".

"Россия много лет назад заявила и верифицировала уничтожение всего химического оружия на своей территории. Россия полностью выполнила положение соответствующей конвенции. Никакого химического оружия у России нет, - сказал Песков. - Мы кстати ожидаем, что некоторые наши визави также выполнят положение этой конвенции. Вы знаете, что существует ряд стран, которые имеют на своей территории химическое оружие, к ним относятся и США".

По словам пресс-секретаря, с учетом этого заявления Госдепа "абсолютно лишены логики, они лишены оснований и являются ничем иным, как попыткой безуспешно камуфлировать свою политику на дальнейшее сдерживание России".

2 марта Минфин США одновременно с Евросоюзом ввел антироссийские санкции в связи с ситуацией вокруг Навального. Под санкции Минфина попали первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко, директор ФСБ Александра Бортникова, генпрокурор Игорь Краснов и другие высокопоставленные чиновники, а также несколько научных институтов.

Правительство Германии в сентябре 2020 года заявило, что военные эксперты установили, что Навального в России в августе отравили боевым отравляющим веществом группы "Новичок". С тех пор ЕС и США призывают Москву объяснить, откуда в России появилось химоружие, и расследовать случившееся. В Москве не видят доказательств, что Навальный был отравлен, не видят оснований для возбуждения уголовного дела и отрицают, что в стране есть химоружие.

Дмитрий Песков США Госдепартамент Новичок Евросоюз Алексей Навальный

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