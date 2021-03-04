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Лавров заявил, что иранскую ядерную сделку еще можно спасти

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Вашингтон должен предпринять шаги, демонстрирующие серьезность намерений вернуться в иранскую ядерную сделку, возможности для ее спасения еще остаются, заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров.

""Окно возможностей" для спасения ядерной сделки еще не закрыто. Необходимое условие - полное и последовательное выполнение всеобъемлющих договоренностей 2015 года всеми странами, которые их разрабатывали и заключали. Мы тесно взаимодействуем со всеми участниками СВПД (Совместного всеобъемлющего плана действий - ИФ) для достижения этой цели", - сказал Лавров в интервью британскому журналу "Русская мысль".

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Министр сообщил, что российская сторона, в частности, "находится в постоянном контакте и с европейскими партнерами для выработки возможных решений по выходу из сложившейся ситуации".

"Однако не все здесь зависит от нас или европейских участников Плана действий. Принципиальным моментом является позиция администрации Джо Байдена по ядерной сделке. По нашему мнению, разблокированию ситуации вокруг Ирана и его ядерной программы способствовали бы такие шаги Вашингтона, которые послали бы Тегерану сигнал, демонстрирующий серьезность намерений США вернуться в СВПД", - отметил глава МИД РФ.

Он также выразил надежду на то, что "в самое ближайшее время ситуацию удастся переломить к лучшему и вернуть процесс выполнения СВПД в изначально согласованные рамки".

"Тем более что Тегеран неоднократно высказывался в пользу готовности полностью "разморозить" реализацию всех приостановленных им положений Плана действий, как только будет восстановлен утраченный баланс интересов. Со своей стороны готовы всемерно содействовать достижению договоренностей на этот счет", - заявил Лавров.

Сергей Лавров МИД РФ Иран СВПД США

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