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Трещину на МКС замазали герметиком

Трещину на МКС замазали герметиком
Международная космическая станция. Архивное фото.
Фото: NASA

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Экипаж Международной космической станции (МКС) покрыл специальным герметиком первую трещину на станции.

"Отлично, хорошая работа, молодец. Перчатками снимешь остатки герметика и в пакет уберешь", - сказал представитель ЦУПа в ходе переговоров с экипажем, трансляцию которых ведет НАСА.

Ранее экипаж просверлил два отверстия по краям трещины. Это было необходимо для того, чтобы снять напряжение в этом участке и подготовить трещину к дальнейшей герметизации. После сверления экипаж очистил место утечки спиртовой салфеткой и покрыл специальной смесью на основе герметалла.

По словам представителя ЦУП, специальная смесь будет застывать на протяжении полутора часов, после чего трещину покроют каптоновой лентой и поставят заплатку.

Накануне пресс-служба Ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия" сообщила, что все действия экипажа МКС и специалистов на Земле по герметизации трещин на станции согласуются с коллегами из НАСА .

1 марта экипаж провел тренировку по герметизации трещины на МКС. Экипаж потренировался на специальной металлической пластине по видеоинструкции, которую им прислали специалисты Ракетно-космической корпорации "Энергия", отработавшие тот же процесс на Земле.

Трещины на станции

Первую трещину размером около 4 см на МКС обнаружили осенью 2020 года и заделали временными средствами. После этого скорость падения давления на МКС уменьшилась, но полностью не исчезла, поэтому в данный момент экипаж ведет поиски других мест утечки воздуха на МКС.

Срок эксплуатации МКС истекает в 2024 году. Россия ведет переговоры с партнерами по станции о продлении срока ее эксплуатации до 2030 года.

В октябре 2020 года бортинженер пилотируемого корабля "Союз МС-16" Иван Вагнер в связи с утечкой воздуха на МКС из-за появившейся трещины на станции заявил, что одна из возможных причин образования трещины - длительный 20-летний период эксплуатации МКС.

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