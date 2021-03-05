Австралия разочарована решением ЕС блокировать поставку AstraZeneca

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Австралия разочарована тем, что ей отказали в получении партии вакцины AstraZeneca, и рассчитывает получить заверения от Европейской комиссии в отсутствии подобных рисков в перспективе, сообщает в пятницу агентство Associated Press.

Ранее стало известно, что Италия 26 февраля заблокировала отправку партии 250 тыс. доз вакцин в Австралию, обосновав решение необходимостью первоначального насыщения рынка ЕС. По мнению итальянского МИДа, в условиях дефицита вакцины в Европе и задержек поставок AstraZeneca некоторые страны ЕС острей нуждаются в поставках вакцины.

На прошлой неделе премьер-министр Италии Марио Драги выступил за ужесточение подхода к компаниям, которые не соблюдают свои обязательства по поставкам в страны ЕС. Запрос Рима был одобрен на уровне ЕС и вызвал негативную реакцию со стороны австралийских властей.

"Само собой, мы разочарованы этим решением. Это служит серьезным напоминанием о безысходности, существующей в других частях света, хотя ситуация в Австралии не такая плохая", - прокомментировал решение ЕС австралийский министр финансов Саймон Бирмингем.

Программа иммунизации от COVID-19 началась в Австралии в феврале. Власти ожидают, что к октябрю прививку сможет себе сделать любой желающий. Пока Австралия заключила контракт на поставку 53,8 млн доз вакцины производства компании AstraZeneca, 50 млн из которых будут произведены на территории страны.