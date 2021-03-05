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Австралия разочарована решением ЕС блокировать поставку AstraZeneca

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Австралия разочарована тем, что ей отказали в получении партии вакцины AstraZeneca, и рассчитывает получить заверения от Европейской комиссии в отсутствии подобных рисков в перспективе, сообщает в пятницу агентство Associated Press.

Ранее стало известно, что Италия 26 февраля заблокировала отправку партии 250 тыс. доз вакцин в Австралию, обосновав решение необходимостью первоначального насыщения рынка ЕС. По мнению итальянского МИДа, в условиях дефицита вакцины в Европе и задержек поставок AstraZeneca некоторые страны ЕС острей нуждаются в поставках вакцины.

На прошлой неделе премьер-министр Италии Марио Драги выступил за ужесточение подхода к компаниям, которые не соблюдают свои обязательства по поставкам в страны ЕС. Запрос Рима был одобрен на уровне ЕС и вызвал негативную реакцию со стороны австралийских властей.

"Само собой, мы разочарованы этим решением. Это служит серьезным напоминанием о безысходности, существующей в других частях света, хотя ситуация в Австралии не такая плохая", - прокомментировал решение ЕС австралийский министр финансов Саймон Бирмингем.

Программа иммунизации от COVID-19 началась в Австралии в феврале. Власти ожидают, что к октябрю прививку сможет себе сделать любой желающий. Пока Австралия заключила контракт на поставку 53,8 млн доз вакцины производства компании AstraZeneca, 50 млн из которых будут произведены на территории страны.

Австралия ЕС Италия

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