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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:14Заразились
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В ЕС верят в возможность привить всех жителей стран Евросоюза к концу лета

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Комиссар ЕС по внутреннему рынку Тьерри Бретон считает, что к концу лета у властей будет все необходимое, чтобы при необходимости вакцинировать от COVID-19 всех граждан Евросоюза.

"Я уверен в способности Европы быстрее поставлять вакцины, и я думаю, что к концу лета у нас будет все, чтобы вакцинировать всех европейских граждан", - сказал Бретон на пресс-конференции в Риме.

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"Ситуация с вакцинами обнадеживает. Это огромный вызов, но мы отреагировали на него очень быстро", - добавил он.

Вакцинация жителей в странах ЕС проводится только на добровольной основе.

Европейский регулятор пока одобрил три вакцины от коронавируса: препараты производства компаний Pfizer-BioNTech, Moderna и AstraZeneca. Ожидается, что 11 марта Европейское агентство лекарственных средств (EMA) может рекомендовать к одобрению вакцину компании Johnson & Johnson.

В ВОЗ в четверг заявили, что уровень инфицирования коронавирусом COVID-19 в Европе возрос после шести недель падения темпов распространения заболевания. В организации указали, что рост числа случаев заражения COVID-19 наблюдается на половине территорий европейского региона.

Хроника 09 января 2020 года – 04 марта 2021 годаПандемия коронавируса
ЕС коронавирус

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