Tesla станет консультантом никелевого проекта в Новой Каледонии

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Производитель электромобилей Tesla заключил долгосрочное соглашение с властями Новой Каледонии о закупке никеля, добываемого на месторождении Goro, а также станет техническим консультантом на этом проекте, пишет Financial Times со ссылкой на информированный источник.

Никель используется в производстве аккумуляторов для электромобилей, и глава Tesla Илон Маск ранее давал понять, что серьезно озабочен тем, как обеспечить достаточные запасы этого металла.

Новая Каледония - один из крупнейших в мире производителей никеля. Бразильская Vale, владеющая убыточным месторождением Goro и перерабатывающим предприятием, пыталась продать свои активы консорциуму Prony Resources, однако в декабре 2020 года эта сделка была отложена в связи с протестами групп, требующими независимости Новой Каледонии от Франции.

По данным Reuters, соглашение с этими группами было достигнуто, и в четверг было заключено соглашение, в соответствии с которым 51% в проекте будет принадлежать местным властям. Швейцарский сырьевой трейдер Trafigurа сообщил, что получит 19%-ную долю в проекте.

Vale заявила, что заключенное соглашение "поставит операции на устойчивый путь развития, а также позволит сохранить рабочие места и принесет экономическую выгоду стране".

Tesla не приобретает долю в проекте, однако его активное участие в нем показывает, что компания стремится усилить контроль над всей цепочкой поставок - от добычи никеля до производства аккумуляторов, пишет FT.

За последний год цена никеля подскочила на 26%. 5 марта металл торгуется на уровне $16 290 за тонну после 8%-ного падения цены накануне на информации о наращивании поставок никеля китайской компанией с индонезийских предприятий.