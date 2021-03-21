Илон Маск ответил на обвинения Китая в шпионаже при помощи машин Tesla

Выступление Илона Маска во время Китайского форума развития 2021 года в Пекине Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Исполнительный директор американского производителя электромобилей Tesla Илон Маск отверг сообщения о том, что автомобили используются для шпионажа в Китае. Об этом сообщает BBC News.

Он сделал это заявление в субботу по видеосвязи на форуме развития Китая и призвал к большему взаимному доверию между Китаем и США. "Для нас очень важно сохранять конфиденциальность любой информации", - добавил он.

Его комментарии появились в ответ на сообщения о том, что китайские военные запретили автомобили Tesla на своих объектах. Китай выразил обеспокоенность по поводу данных, собираемых камерами в салонах электромобилей.

Китайский автомобильный рынок является один из крупнейших в мире и его правительство активно продвигает внедрение электромобилей. Этот спрос помог Tesla получить прибыль в размере $721 млн (примерно 53,5 млрд руб. ) в 2020 году.