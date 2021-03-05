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Премьер Эстонии ушла на самоизоляцию до четверга

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Премьер-министр Эстонии Кая Каллас (Kaja Kallas) после контакта с инфицированным коронавирусом человеком ушла с пятницы на самоизоляцию.

"Я только что узнала, что в начале этой неделе контактировала с человеком, который сегодня (в пятницу) получил позитивный результат теста на COVID-19", - написала премьер в фейсбуке. По этой причине Каллас будет находиться на самоизоляции до следующего четверга, 11 марта, пояснила политик.

Она отметила, что в четверг, 4 марта, сдала тест на коронавирус, который показал негативный результат.

"Я хорошо себя чувствую, у меня нет симптомов. Буду работать дома и следовать инструкциям департамента здоровья. Пожалуйста, сохраняйте дистанцию, сокращайте число контактов и будьте здоровы", - написала Каллас.

Как сообщила пресс-служба правительства Эстонии, в марте заседания кабинета министров и кабинетные совещания правительства будут проводиться по видеосвязи.

Хроника коронавируса. Март.

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