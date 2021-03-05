Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:06Заразились
на 05.03В России 4 301 159+11 024В мире 115 617 955+452 311

Премьер Венгрии предложил создать в Европе альянс правых сил

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил с предложением сформировать новый общеевропейский альянс сил, придерживающихся правых взглядов, сообщили в пятницу западные СМИ.

"В Европе должно быть политическое пристанище для людей нашего склада, кто хочет защитить институт семьи, защитить нашу родину, и кто думает более в терминах национальных государств, работающих вместе, нежели (в терминах - ИФ) Европейской империи", - заявил Орбан в интервью государственному радио.

Он отметил, что Будапештом теперь рассматриваются "все виды предложений по обновлению европейской политики".

Премьер добавил, что по этому вопросу Венгрия ведет переговоры с правящей в Польше партией "Право и справедливость", с лидером правой итальянской партии "Лига Севера" Маттео Сальвини и лидером партии "Братья Италии" Джорджей Мелони.

СМИ отмечают, что такие заявления Орбана последовали после решения вывести партию премьера "Фидес - Венгерский гражданский союз" из крупнейшей фракции Европарламента - Европейской народной партии. Ранее этот блок проголосовал за изменение правил, которое бы позволило исключить "Фидес - Венгерский гражданский союз" за допущенные ею, по мнению евродепутатов, нарушения в области демократии. "Фидес", членство которого в Европейской народной партии уже было приостановлено, в итоге решил сам выйти из блока.

Ранее на этой неделе Орбан также призывал к созданию европейского порядка, который удовлетворил бы тех жителей ЕС, кто настроен против иммигрантов, "мультикультурализма", ЛГБТ-сообщества, выступает за христианские ценности и уважает суверенитет отдельных стран, напоминают СМИ.

Венгрия Виктор Орбан Европа

Новости

США ввели санкции против украинского олигарха Коломойского и его семьи

РФ и Белоруссия создадут три совместных центра по подготовке военных

РФ и Белоруссия создадут три совместных центра по подготовке военных
Пандемия коронавируса

В ВОЗ допустили победу над пандемией в начале 2022 года

В ВОЗ допустили победу над пандемией в начале 2022 года

В Литве отвергли требования Белоруссии выдать Тихановскую

Пандемия коронавируса

Турция будет требовать справки о тестах на COVID-19 до 15 апреля

Турция будет требовать справки о тестах на COVID-19 до 15 апреля

Генпрокуратура Белоруссии попросила Литву выдать Тихановскую

Китай будет повышать пенсионный возраст

Китай будет повышать пенсионный возраст

Что случилось этой ночью: пятница, 5 марта

Ежегодная сессия ВСНП начала работу в Пекине

США и Великобритания рассматривают дополнительные санкции против РФ

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');