Премьеры Венгрии, Польши и экс-глава МВД Италии договорились об альянсе правых сил

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Премьер Венгрии Виктор Орбан, премьер Польши Матеуш Моравецкий и бывший глава МВД Италии, лидер партии "Лига" Маттео Сальвини договорились на встрече в Будапеште работать над формированием общеевропейского правого политического объединения, сообщает итальянское телевидение.

"Мы собрались не для того, чтобы нападать или уничтожать, а для того, чтобы построить нечто долговечное. Этот день войдет в историю", - заявил Сальвини, комментируя итоги переговоров.

"Мы хотим стать лидерами в ЕС. Здесь собрались представители руководства трех стран, на которых приходится более 100 млн жителей. Мы обсудили план, реализация которого начинается сегодня. В дальнейшем наша группа будет расширяться, принимая новые партии и политические семьи", - добавил Сальвини.

По его словам, цель инициативы – "создать основы для альтернативы левым силам, которые ставят под вопрос те основы, на которых создавался ЕС... Мы не хотим быть четвертой или второй по значимости политической силой. Нам нужно быть первыми в Европе".

Премьер Венгрии высоко оценил работу Сальвини, когда тот возглавлял МВД Италии. "Не секрет, что мы называем Сальвини нашим героем, потому что некоторые говорили, что невозможно остановить нелегальную иммиграцию, а он как раз остановил ее", - сказал Орбан.

"Нам нужно создать основы для новой Европы. Мне нравится идея Маттео Сальвини о европейском Возрождении", - сказал, в свою очередь, Моравецкий.

Ранее весной Орбан заявлял о намерении встретиться с представителями правых партий Польши и Италии, чтобы обсудить создание нового общеевропейского политического альянса сил, придерживающихся правых взглядов.

"Польша, Италия и Венгрия попытаются реорганизовать европейское правое крыло, мы в скором времени увидимся и спланируем наше будущее", - сказал Орбан в марте в интервью венгерской радиостанции.

Это заявление последовало после того, как партия Орбана "Фидес – Венгерский гражданский союз" вышла из крупнейшей фракции Европарламента – Европейской народной партии. На протяжении нескольких лет между сторонами сохранялся конфликт, евродепутаты критиковали Орбана за нарушения в области демократии и законности.

В начале марта премьер Венгрии выступил с предложением сформировать новый общеевропейский альянс сил, придерживающихся правых взглядов.

"В Европе должно быть политическое пристанище для людей нашего склада, кто хочет защитить институт семьи, защитить нашу родину и кто думает более в терминах национальных государств, работающих вместе, нежели (в терминах) Европейской империи", - заявил Орбан.

Он также призывал к созданию европейского порядка, который удовлетворил бы тех жителей ЕС, кто настроен против иммигрантов, "мультикультурализма", ЛГБТ-сообщества, выступает за христианские ценности и уважает суверенитет отдельных стран.