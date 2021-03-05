В Белоруссии возбудили дело против бывших силовиков, покинувших страну

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - В Белоруссии возбудили уголовное дело в отношении выехавших за пределы страны и позиционирующих себя представителями инициативы BYPOL бывших сотрудников правоохранительных органов. Об этом говорится в сообщении на сайте Генпрокуратуры в пятницу.

"Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело в отношении выехавших за пределы страны и позиционирующих себя представителями некой инициативы BYPOL бывших прокурорского работника Олега Талерчика, следователя Игоря Лобана, а также иных лиц", - подчеркнули в надзорном ведомстве.

По данным Генпрокуратуры, указанные граждане на интернет-ресурсе в ходе видеоконференции "для нагнетания противостояния в обществе своими утверждениями побуждали слушателей к вражде и розни по признаку социальной принадлежности".

Уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 130 Уголовного кодекса республики и направлено для организации расследования в Следственный комитет.

По делу проводятся неотложные оперативные мероприятия и следственные действия, в том числе санкционированные Генеральной прокуратурой.

"Генеральная прокуратура будет и впредь подвергать строгой правовой оценке публичные высказывания, которые дестабилизируют общественный порядок и угрожают национальной безопасности", - отметили в ведомстве.

BYPOL – оппозиционная организация бывших белорусских силовиков, созданная после президентских выборов в республике.

В Белоруссии с 9 августа продолжаются акции протеста против итогов выборов президента. Победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Оппозиция сочла результаты выборов сфальсифицированными. Протестующие требуют отставки Лукашенко, освобождения политзаключенных и проведения новых выборов.