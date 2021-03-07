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Белорусское МВД зафиксировало 2,5 тыс. преступлений, связанных с протестами

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - В Белоруссии с августа зафиксировали более 2,5 тысяч преступлений, связанных с протестной активностью, сообщил заместитель министра внутренних дел - начальник криминальной милиции Геннадий Казакевич в эфире телеканала "Беларусь 1" в воскресенье.

При этом, уточнил он, речь идет не только о массовых беспорядках, но и о повреждении имущества, хулиганстве, оскорблениях, клевете, угрозах либо насилии в отношении сотрудников милиции.

"(. . .) защищая общественный порядок, мы уже в более 800 случаях установили лиц, причастных к этим так называемым протестных преступлениям", – сказал замминистра. В отношении сотрудников милиции и военнослужащих внутренних войск зафиксировали более тысячи преступлений. Больше 70% преступлений совершили в интернете – это угрозы, оскорбления и клевета.

Замминистра заверил, что милиция найдет и накажет каждого гражданина, который их совершает.

В Белоруссии с 9 августа продолжаются акции протеста против итогов выборов президента. Победителем объявлен действующий глава государства Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Оппозиция сочла результаты выборов сфальсифицированными. Протестующие требуют отставки Лукашенко, освобождения политзаключенных и проведения новых выборов.

Белоруссия Геннадий Казакевич

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