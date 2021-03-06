Сенатор США увязал утверждение главы ЦРУ с санкциями против "Северного потока 2"

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Сенатор-республиканец от Техаса Тед Круз заявил, что продолжает блокировать утверждение Уильяма Бернса директором ЦРУ, чтобы добиться более жестких санкций против "Северного потока 2".

"Я прекращу блокировку, когда администрация (президента США Джо) Байдена выполнит юридические обязательства и введет санкции против судов и компаний, строящих газопровод (президента РФ Владимира) Путина", - написал он в своем твиттере.

Так Круз прокомментировал публикацию агентства Bloomberg о том, что он заблокировал завершение процедуры утверждения Бернса. Круз воспользовался правом сенатора приостановить рассмотрение того или иного вопроса. Этот механизм позволит Крузу долго не допускать до голосования вопрос об утверждении кандидатуры Бернса.

Круз, который и в прошлые годы активно участвовал в инициативах Конгресса против "Северного потока 2", добивается, чтобы администрация США быстрее представила список новых объектов для санкций. Недавно Белый дом передал такой список, который по сути лишь сохранял санкции, введенные предыдущей администрацией.

В США многие конгрессмены (как республиканцы, так и демократы) выступают за усиление санкционного давления на "Северный поток 2". В администрации президента США Джо Байдена согласны, что нужно пытаться помешать завершению строительства этого газопровода. В то же время Белый дом хотел бы улучшить сильно пострадавшие при Дональде Трампе отношения США с ФРГ. По этой причине, как отмечают американские СМИ, Байден, не желая злить Берлин, пока воздерживается от более решительных действий против проекта газопровода.

Бернс не имеет отношения к спорам конгрессменов и Белого дома по "Северному потоку 2". Его кандидатура не вызывает серьезных возражений ни у одной из партий. Поэтому как только Круз согласится на голосование в сенате по кандидатуре Бернса, кандидат, как ожидается, без проблем будет утвержден директором ЦРУ.