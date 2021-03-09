Республиканцы призвали к новым санкциям против "Северного потока 2"

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Старший республиканец в комитете по иностранным делам Палаты представителей США Майкл Маккол с несколькими однопартийцами обратился к госсекретарю Энтони Блинкену с призывом ввести дополнительные санкции в отношении ряда организаций, которые могут быть связаны со строительством газопровода "Северный поток 2".

"Пишем вам, чтобы выразить глубокую обеспокоенность выполнением планов администрации Байдена по санкциям в отношении "Северного потока 2", подразумеваемых в рамках закона об энергобезопасности Европы (PEESA)", - говорится в письме законодателей, опубликованном на сайте комитета.

Конгрессмены привели список из 15 судов и ряда компаний, которые, по их мнению, могут быть связаны с "Северным потоком 2", и призвали принять меры против них.

"Мы просим не только дать оценку представленному ниже обновленному списку организаций, (...) но и более конкретно указать, какая именно дополнительная информация требуется госдепу для принятия дополнительных санкций", - отметили они.

Также конгрессмены призвали скорее представить Конгрессу проект новых санкций, не дожидаясь окончания 90-дневнего отчетного периода 17 мая, "учитывая сокращающееся окно до завершения строительства газопровода "Северный поток 2"".

Госдепартамент США в феврале перечислил в списке для возможных санкций по "Северному потоку 2" российское судно "Фортуна" и его собственника - компанию "КВТ-Рус", против которых уже действуют санкции, введенные при экс-президенте Дональде Трампе.

В США многие конгрессмены из обеих партий выступают за усиление санкционного давления на "Северный поток 2". В администрации президента США Джо Байдена согласны, что нужно пытаться помешать завершению строительства этого газопровода. В то же время Белый дом хотел бы улучшить сильно пострадавшие при Дональде Трампе отношения США с ФРГ. По этой причине, как отмечают американские СМИ, Байден, не желая злить Берлин, пока воздерживается от более решительных действий против проекта газопровода.