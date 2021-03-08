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Швейцарцы проголосовали против головных уборов, скрывающих лицо

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Граждане Швейцарии на референдуме поддержали предложение о запрете на ношение в почти всех общественных местах головных уборов, скрывающих лицо.

Согласно официальным данным, за это предложение высказались 51,2% проголосовавших. Сторонники нововведения победили в подавляющем большинстве кантонов.

Запрет распространяется, в частности, на женские мусульманские головные уборы, полностью скрывающие лицо. Кроме того, отныне демонстрантам будет запрещено прятать лицо, надевая, к примеру, балаклавы.

Швейцарские СМИ отмечают, что в стране проживает около 400 тысяч мусульман. Большинство из них попавшие под запрет головные уборы и так не носит.

Швейцария

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