Швейцарская Syngenta в конце года откроет под Воронежем институт защиты семян

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Syngenta (Швейцария), один из крупнейших в мире производителей семян и средств защиты растений (СЗР), намерена в четвертом квартале 2021 года открыть в Воронежской области институт защиты семян.

Как говорится в сообщении компании, объем инвестиций составит 250 млн рублей.

О старте проекта было объявлено в 2017 году, но в связи с ростом российского агросектора компанией было принято решение о расширении функционала института и укрупнении проекта, отмечается в сообщении. Ранее речь шла о вложениях в сумме 85 млн рублей.

Теперь помимо лаборатории контроля качества обработки семян проект предполагает создание научно-исследовательской лаборатории по диагностике фитопатогенов в почве, семенах и растительном материале с использованием молекулярно-генетических методов. Моделированием условий окружающей среды различных регионов страны займется лаборатория искусственного климата. Для выделения и глубинного изучения патогенов растений планируется организовать микробиологическую лабораторию. Кроме того, в институте будет создан зал по нанесению протравителей (площадь 259 кв. метров) с машинами для обработки семян, а также склад хранения семян (89 кв. метров).

"Модернизация проекта института даст нам возможность предоставлять широкий спектр сервисов и продуктов в области семеноводства, ориентированных на потребности локального производителя, а аграриям – вести работу более эффективно. В год мы рассчитываем проводить около 10 тыс. анализов образцов семян. Более того, на базе института мы планируем еженедельно организовывать тренинги по обработке семян для аграриев и производителей семян, а также готовить к работе студентов аграрных вузов", - приводятся в сообщении слова директора направления по средствам защиты семян в России Василя Голубки.

Отмечается, что институт защиты семян – первое подобное учреждение в России, которое станет профильным научным центром компании.

Ранее сообщалось, что Syngenta планировала открыть в Рамонском районе Воронежской области институт защиты семян в конце 2018 года.

Syngenta была основана в 2000 году в Швейцарии в результате объединения агроподразделений Novartis и AstraZeneca. В 2017 году Syngenta была приобретена китайской ChemChina за $43 млрд; это крупнейшая сделка по поглощению китайской компанией зарубежного актива.

Компания представлена более чем в 90 странах мира, производит средства защиты растений, агрохимикаты, семена полевых, овощных, цветочных культур.