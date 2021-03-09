Обвиняемый в краже драгоценностей колумбиец экстрадирован в Россию

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Власти Аргентины выдали России колумбийца, обвиняемого в краже драгоценностей на 160 млн рублей на выставке в Казани, сообщил официальный представитель Генпрокуратуры РФ Андрей Иванов.

"По требованию Генеральной прокуратуры РФ компетентные органы Аргентины экстрадировали в Россию гражданина Колумбии Эдгара Алехандро Валеро Валеро. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража в составе группы в особо крупном размере)", - сказал Иванов.

По версии следствия, в июле 2018 года в Казани в павильоне выставочного центра "Казанская Ярмарка" Валеро с сообщниками похитил у сотрудника ювелирной компании Seven Diamonds дорожный чемодан, в котором находились драгоценные украшения на сумму 160 млн рублей.

В Генпрокуратуре добавили, что после этого он скрылся с места преступления на подготовленном автомобиле, а похищенным имуществом распорядился по своему усмотрению. Вскоре он был объявлен в розыск, был выдан ордер на его арест.

В сентябре 2019 года колумбиец был задержан на территории Аргентины, после чего Генпрокуратура России направила в компетентные органы этой страны запрос о его выдаче. В сентябре 2020 года удалось добиться положительного решения об экстрадиции.

В сопровождении сотрудников ФСИН России и российского бюро Интерпола Эдгар Алехандро Валеро Валеро будет доставлен в Москву.