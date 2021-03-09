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Что случилось этой ночью: вторник, 9 марта

Манижа представит Россию на "Евровидении", в Госдуме предложили лишать свободы за фейки о ценах, США призвали к новым санкциям против "Северного потока 2"

Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Манижа представит Россию на "Евровидении-2021". Певица выступит с песней "Русская женщина" на международном песенном конкурсе в Нидерландах.

- США обвинили Россию в дезинформации о вакцинах. Представитель госдепа Нед Прайс заявил, что США "выявили российские источники" распространения дезинформации о вакцинах западного производства - компаний Moderna и Pfizer.

- Республиканцы призвали к новым санкциям против "Северного потока 2". Майкл Маккол с несколькими однопартийцами обратился к госсекретарю Энтони Блинкену с призывом ввести дополнительные санкции против 15 судов и ряда компаний, которые, по их мнению, могут быть связаны с "Северным потоком 2".

- В Госдуме предложили ввести уголовную ответственность за фейки о ценах. Депутат Госдумы РФ Анатолий Выборный разработал законопроект, предусматривающий за нарушения штраф для физических лиц от 200 тыс. до 500 тыс. рублей или лишение свободы на срок до трех лет, а для юридических лиц - от 500 тыс. до 800 тыс. рублей.

- Обвиняемый в краже драгоценностей колумбиец экстрадирован в Россию. Эдгар Алехандро Валеро Валеро обвиняется в краже драгоценностей на 160 млн рублей и будет доставлен в Москву.

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