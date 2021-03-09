Бельгийская полиция провела массовые обыски у наркоторговцев

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Массовые обыски в рамках операции против торговли наркотиками проходят с раннего утра вторника в Бельгии, сообщает телеканал RTBF.

Действия полиции концентрируются в районе портового Антверпена. Всего на территории Бельгии было проведено одновременно более 200 обысков. В операции задействовано более 1,5 тыс. полицейских при поддержке подразделений спецназа.

Как отмечает RTBF, беспрецедентная операция нацелена не только на торговцев наркотиками, как таковых, но также на тех, кто содействует этому незаконному бизнесу – информаторов и людей, отмывающих преступные деньги или организующих коррупционные схемы прикрытия наркоторговли.

Операцию осуществляет федеральная прокуратура вместе с прокуратурой Антверпена.