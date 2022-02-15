Бельгийская полиция провела масштабную операцию против наркоторговцев

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Крупная полицейская операция против сети наркотрафика с сотней обысков, часть которых осуществлена за границей, проведена во вторник бельгийской полицией в сотрудничестве с Евроюстом и Европолом, сообщил телеканал RTBF.

Учитывая опасность затронутых криминальных кругов, отмечает канал, следственные бригады сопровождали бойцы специализированного подразделения по вмешательствам повышенного риска.

Участники операции были задействованы главным образом в Брюссельском столичном регионе, но также в пригородах Антверпена, чей порт является "критической точкой ввоза кокаина из Южной Америки" и постоянно представляет собой объект особого внимания сотрудников правоохранительных органов.

Не называя точных цифр, RTBF также сообщает о задержаниях и конфискации материалов и имущества для проведения следственных действий.

Информация, которой располагают следователи, следственный судья и федеральная прокуратура, подчеркивает телеканал, "еще раз свидетельствует о центральном месте, занимаемом Бельгией в международном наркотрафике, и размахе ответвлений преступных организаций".

В данном расследовании бельгийские правоохранительные органы тесно взаимодействовали с испанскими.

Ликвидированная на этот раз, "хотя бы отчасти", как уточняет СМИ, сеть вероятно имела прямые связи с рядом латиноамериканских стран, в частности Колумбией, Мексикой, но и другими, для ввоза наркотика в контейнерах через бельгийские и нидерландские порты. Затем кокаин перераспределялся по странам Европы.

Среди подозреваемых по этому делу фигурируют члены албанских криминальных групп, специализирующихся на переправке и получении грузов наркотиков в морских контейнерах. Как это выявили другие расследования, албанские группы взаимодействуют с итальянской мафией.