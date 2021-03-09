Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:28Заразились
на 09.03В России 4 342 474+9 445В мире 117 149 584+305 676

Глава Zoom перевел 40% своей доли в компании неизвестным лицам

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Основатель и главный исполнительный директор американской Zoom Video Communications, предоставляющей услуги удаленной конференц-связи, Эрик Юань перевел неизвестным получателям около 40% своей доли в компании стоимостью примерно $6 млрд.

Перевод осуществили два траста, соуправляющими которых являются Юань и его супруга, говорится в официальных документах. "Распределение было осуществлено в соответствии с условиями трастов ", - сказала представитель Zoom. По ее словам, осуществленные операции связаны с недвижимостью.

До них Юань был крупнейшим акционером Zoom с долей в размере 15% (около 40% голосов), согласно данным компании InsiderScore, анализирующей подобные транзакции. Переведенная доля соответствует около 6% акций компании, находящихся в обращении.

Акции Zoom, которые подскочили с уровня примерно $100 в начале 2020 года до более $500 в конце 2020 года, завершили торги в понедельник на отметке $310,93. Рыночная капитализация компании составляет $98,49 млрд.

Zoom на прошлой неделе отчиталась об увеличении чистой прибыли в четвертом квартале 2021 финансового года в 17 раз на фоне повышения спроса, вызванного пандемией COVID-19 и самоизоляцией. Показатель составил $260,393 млн ($0,87 центов в расчете на акцию), по сравнению с $15,3 млн ($0,05 на акцию), полученными за сопоставимый период годом ранее. Выручка взлетела в 4,7 раза и достигла $882,485 млн против $188,251 млн годом ранее.

Компания сообщила, что у нее в настоящее время 467,1 тыс. клиентов со штатом более 10 сотрудников, что на 470% больше, чем в прошлом году.

Zoom

Новости
Пандемия коронавируса

В Китае запустили "паспорта здоровья" для путешественников

Саудовская Аравия в апреле снизит цены на нефть для Европы

Саудовская Аравия в апреле снизит цены на нефть для Европы

Что случилось этой ночью: вторник, 9 марта

Пандемия коронавируса

США обвинили Россию в дезинформации о вакцинах

США обвинили Россию в дезинформации о вакцинах

Что произошло за день: понедельник, 8 марта

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест
Пандемия коронавируса

В Таиланде вдвое сократят карантин для привитых от COVID-19 туристов

В Таиланде вдвое сократят карантин для привитых от COVID-19 туристов
Пандемия коронавируса

Власти Туниса смягчили требования к въезжающим в страну туристам

Башар Асад и его жена заразились COVID-19

Бэнкси выставит на аукцион свою работу, нарисованную в больнице

Бэнкси выставит на аукцион свою работу, нарисованную в больнице
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');