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Zoom ограничил использование сервиса для российских компаний с госучастием

Zoom ограничил использование сервиса для российских компаний с госучастием
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Компания Zoom Video Communications ограничила использование своего сервиса видеоконференций для российских компаний с госучастием, следует из сообщения на сайте IT-дирекции "Высшей школы экономики".

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Само учебное заведение с 7 апреля не может пользоваться корпоративной лицензией Zoom - это означает, что длительность сессий с корпоративных аккаунтов будет ограничена 40 минутами.

"По имеющейся информации, эта проблема затрагивает все российские организации с государственным участием, в том числе и другие вузы. При этом физические лица могут свободно покупать лицензии", - говорится на сайте ВШЭ.

Сама ВШЭ в течение нескольких месяцев вела переговоры с Zoom Video Communications и компанией RightConf, которая является эксклюзивным представителем zoom.us в России и СНГ, но в продлении действия лицензии учебному заведению было отказано. Собеседник на IT-рынке в беседе с "Интерфаксом" высказал предположение, что решение Zoom Video Communications связано с желанием избежать возможных санкционных рисков. Видимо, компания, в отличие от давно работающих с госсектором гигантов, таких как Microsoft, решила перестраховаться и пока вообще отказаться от предоставления услуг госорганам и госкомпаниям, добавил источник агентства.

В компании RightConf к моменту выхода материала на запрос "Интерфакса" не ответили. В пресс-службе Zoom не смогли оперативно прокомментировать информацию ВШЭ. Сейчас ВШЭ доступны в качестве альтернативы Zoom решения MS Teams от Microsoft и Webinar.

Как рассказал "Интерфаксу" директор центра развития электронных образовательных ресурсов МГУ Денис Янышев, вуз активно использует сервисы видеоконференцсвязи с 2015 года. При этом в МГУ изначально отдают предпочтение отечественным разработкам (Vinteo) и сервисам на базе открытого исходного кода (BigBlueButton).

"МГУ не приобретал общее решение на базе Zoom", - отметил он.

Такой подход объясняется тем, что еще несколько лет назад МГУ столкнулся со сложностями при обучении студентов в Севастопольском филиале - из-за санкций иностранные IT-компании ограничили доступ к своим информационным ресурсам на территории Крыма.

"Поскольку там (в Севастополе - ИФ) обучаются наши студенты, ведут занятия наши преподаватели - было бы некорректно использовать сервисы, которые доступны не всем нашим сотрудникам и учащимся", - рассказал он.

Кроме того, по словам Янышева, МГУ легче использовать в рамках партнерских образовательных инициатив (с различными странами, включая Иран - т.е., находящиеся под санкциями - ИФ) локальные решения, которые университет может администрировать самостоятельно. В рамках же учебного процесса преподаватели могут самостоятельно выбрать решение для видеоконференцсвязи, которое им удобнее для проведения лекций - в том числе Zoom (используя его как физлица), MS Teams, "Яндекс.Телемост" и др., добавил Янышев.

Zoom ВШЭ МГУ Денис Янышев

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