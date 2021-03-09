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Франция впервые начала военные учения в космосе

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Военные Франции в понедельник приступили к учениям в космосе - впервые в истории вооруженных сил страны, сообщили во вторник французские СМИ.

Учения носят название AsterX - в память о первом французском спутнике Asterix, запущенном в 1965 году. В ходе маневров военные будут отслеживать потенциально опасный космический объект, а также угрозу для собственного спутника.

"(По сценарию - ИФ) происходит серия событий и возникают кризисные ситуации и угрозы в отношении нашей космической инфраструктуры, но не только это", - приводят СМИ слова главы командования космических сил Франции Мишеля Фридлинга, сказанные журналистам в штаб-квартире командования в Тулузе.

Он назвал учения "стресс-тестом для наших (французских - ИФ) систем" и напомнил, что они являются "первыми для французской армии и даже первыми в Европе".

По данным СМИ, в учениях также принимают участие Космические силы США и космические агентства Германии. Учения продлятся до пятницы.

СМИ напоминают, что командование космических сил Франции было создано в 2019 году. В период 2019 - 2025 года его финансирование должно достигнуть объема в $5 млрд, а штат - 500 человек.

Ранее, добавляют СМИ, министр обороны Франции Флоранс Парли утверждала, что "наши союзники и соперники милитаризуют космос... и нам (Франции - ИФ) нужно действовать". Она говорила, что Париж намерен развивать противоспутниковое лазерное оружие и средства разведки для сокращения технологического отставания от РФ, КНР и США.

Франция космос

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