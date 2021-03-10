Илон Макс выступит перед казахскими студентами

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU -Основатель SpaceX и Tesla выступит перед казахстанскими студентами, сообщил учредитель Европейского высшего колледжа экономики, бизнеса и права Талгат Туремуратов.

"После длительных переписок с менеджером Илоном Маска (Elon Reeve Musk) (основатель, совладелец, гендиректор и главный инженер компании SpaceX, гендиректор и главный идейный вдохновитель (Chief Product Architect) компании Tesla) договорились о встрече на платформе Zoom для студентов колледжей Казахстана", - написал в соцсети Туремуратов.

Он уточнил, что встречу планируется провести 1 мая 2021 года, об этом будет уведомлено Минобразования и науки республики.