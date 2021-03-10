Путин обсудил с премьером Люксембурга вопрос поставок "Спутника V"

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин обсудил по телефону с премьер-министром Люксембурга Ксавье Беттелем вопросы сотрудничества по борьбе с коронавирусной инфекцией и возможность поставок в эту страну российской вакцины "Спутник V", сообщила пресс-служба Кремля.

Согласно сообщению, также обсуждены актуальные темы двусторонней повестки дня. "Отмечен традиционно дружественный и конструктивный характер российско-люксембургского взаимодействия, в том числе в контексте исполнившегося на днях 130-летия установления дипломатических отношений. Подтвержден обоюдный настрой на развитие политических контактов, торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей", - информирует пресс-служба.

В сообщении отмечается, что было затронуто также текущее положение дел в диалоге между Россией и Европейским союзом.

Пресс-служба уточняет, что разговор состоялся по инициативе люксембургской стороны.