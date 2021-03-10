Иордания зарегистрировала вакцину "Спутник V"

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Российская вакцина "Спутник V" одобрена в Иордании, говорится в сообщении Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) в среду.

"РФПИ объявляет о регистрации российской вакцины против коронавируса "Спутник V" в Иорданском Хашимитском Королевстве", - отмечается в сообщении.

Там уточняется, что "регистрация препарата осуществлена в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization, EUA)".

"Таким образом, вакцина "Спутник V" одобрена в 49 странах с общим населением свыше 1,3 млрд человек", - поясняется в сообщении.

По данным РФПИ, "по количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире".

В настоящее время применение вакцины "Спутник V" одобрено также в России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркменистане, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане, Мьянме, Пакистане, Монголии, Бахрейне, Черногории, Сент-Винсенте и Гренадинах, Казахстане, Узбекистане, Габоне, Сан-Марино, Гане, Сирии, Киргизии, Гайане, Египте, Гондурасе, Гватемале, Молдове, Словакии, Анголе, Джибути, Республике Конго, Шри-Ланке, Лаосе, Ираке, Северной Македонии, Кении и Марокко.