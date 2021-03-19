РФПИ договорился о поставке "Спутника V" на Филиппины в апреле

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Первая партия вакцины от коронавируса "Спутник V" поступит на Филиппины в первой половине апреля, сообщил в эфире CNN Phillipines глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

Он пообещал договориться с правительством Филиппин о поставке достаточных объемов препарата.

По его словам, количество доз, которые будут поставлены, окончательно определят филиппинские власти, которые и объявят об этом.

"Мы готовы производить нашу вакцину на Филиппинах, мы думаем, что можем начать производство там в течение 4-5 месяцев, если вместе с нашими филлипинскими партнерами будет двигаться с правильной скоростью", - добавил Дмитриев.

Ранее 19 марта РФПИ сообщил, что "Спутник V" зарегистрирован на Филиппинах, это государство стало 52-й страной, разрешившей применение этой вакцины.

В середине февраля глава МИД Филиппин Теодоро Локсин заявил, что российская вакцина "Спутник V" - единственная, которая вызывает у него доверие и кому он готов доверить собственную жизнь. Он добавил, что прикладывает все усилия для организации поставки этого препарата на Филиппины.