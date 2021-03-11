Лукашенко призвал белорусских военных защищать страну "изнутри"

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко уверен, что внешняя вооруженная агрессия стране не грозит, но ее будут пытаться подрывать изнутри, поэтому он призвал военнослужащих отражать такие угрозы.

"Никто на нас группировками наступать не будет, как шли в 1941 году. Потому что обстановка поменялась. Это слишком будет явно, и это - Третья мировая война, если только так произойдет. Будут подрывать изнутри. Но мы это уже проходили отчасти. Чуть-чуть нас зацепили с августа после выборов, попробовали на зуб. Зуб сломали. Сейчас на все зубы будут пробовать и будут пробовать изнутри", - подчеркнул Лукашенко. Его цитирует госагентство БелТА в четверг.

Обращаясь к военным, президент заявил: "Публично вам говорю: нам, людям военным, придется защищать свою страну вот отсюда, начиная изнутри. Не надо сидеть в войсках и ждать, что кто-то пересечет нашу границу и вот тогда мы ружье возьмем и начнем воевать. Воевать будем отсюда. Вы к этому должны быть готовы", - подчеркнул он.

"Потому что мы должны защитить - не будем говорить о суверенитете, независимости, государстве - это естественно, мы за это деньги получаем (пусть небольшие, но получаем). Мы свои семьи должны защитить. И семьи наших людей. Вот и все. Простая арифметика", - заявил Лукашенко.

Протесты после августовских выборов в Белоруссии

В Белоруссии уже 7 месяцев продолжаются массовые акции протеста против итогов выборов президента, состоявшихся 9 августа 2020 года. Победителем на них был объявлен Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Оппозиция считает результаты выборов сфальсифицированными.

Ряд оппозиционных лидеров были арестованы, других вынудили покинуть страну. Протестующие требуют отставки Лукашенко, освобождения политзаключенных и проведения новых выборов. Белорусские силовики жестоко подавляют акции протеста, в связи с чем акции сменили формат, переместились во дворы и проходят в разных районах Минска.

ЕС и США не признают Лукашенко легитимным президентом Белоруссии.