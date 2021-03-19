Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:14Заразились
на 19.03В России 4 437 938+9 699В мире 121 788 101+590 391

Начались проблемы с доступом к сайту голосования, инициированного Тихановской

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - В Белоруссии начались проблемы с доступом к сайту для общенационального голосования, которое было запущено 18 марта по инициативе экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской.

Цель голосования - узнать, поддерживают ли люди идею начать переговоры о выходе из кризиса с представителями нынешнего руководства страны, готовыми к разговору с оппозицией и к реформам, при поддержке ОБСЕ и ООН.

19 марта абоненты некоторых операторов сотовой связи, в частности, МТС, не могут зайти на сайт онлайн-платформы "Голос". Он либо не грузится, либо появляется сообщение о том, что "доступ к ресурсу ограничен на основании решения Министерства информации Республики Беларусь, принятого в соответствии с Законом Республики Беларусь "О средствах массовой информации".

Акции против насилия в Минске

10
Белоруссия Светлана Тихановская ОБСЕ ООН МТС Голос Министерство информации

Новости по теме

Новости

Пост президента Танзании впервые в истории страны заняла женщина

Пост президента Танзании впервые в истории страны заняла женщина
Пандемия коронавируса

В Грузии умерла медсестра, впавшая в кому после прививки от COVID

Греция увеличит до 4 тыс. человек недельную квоту на въезд туристов РФ

Власти Канады разрешили возобновить использование вакцины AstraZeneca

Пандемия коронавируса

Латвия возобновляет применение вакцины от коронавируса AstraZeneca

Латвия возобновляет применение вакцины от коронавируса AstraZeneca

Что случилось этой ночью: пятница, 19 марта

В Болгарии задержали несколько подозреваемых в шпионаже в пользу РФ

В Болгарии задержали несколько подозреваемых в шпионаже в пользу РФ

Обвиняемый в кибератаке на завод Tesla россиянин признал вину

Пандемия коронавируса

Кипр с 1 апреля будет пускать российских туристов без карантина

Кипр с 1 апреля будет пускать российских туристов без карантина

Сенат США утвердил Уильяма Бернса на посту директора ЦРУ

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');