Начались проблемы с доступом к сайту голосования, инициированного Тихановской

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - В Белоруссии начались проблемы с доступом к сайту для общенационального голосования, которое было запущено 18 марта по инициативе экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской.

Цель голосования - узнать, поддерживают ли люди идею начать переговоры о выходе из кризиса с представителями нынешнего руководства страны, готовыми к разговору с оппозицией и к реформам, при поддержке ОБСЕ и ООН.

19 марта абоненты некоторых операторов сотовой связи, в частности, МТС, не могут зайти на сайт онлайн-платформы "Голос". Он либо не грузится, либо появляется сообщение о том, что "доступ к ресурсу ограничен на основании решения Министерства информации Республики Беларусь, принятого в соответствии с Законом Республики Беларусь "О средствах массовой информации".