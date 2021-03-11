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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 20:46Заразились
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В ОАЭ людям без антител после двух доз Sinopharm разрешили вводить третью

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Некоторым жителям ОАЭ, у которых не появились антитела к коронавирусу COVID-19 после двух доз китайской вакцины Sinopharm, медики вводят третью дозу этого препарата. Об этом сообщил в четверг телеканал Al Arabiya.

"Часть людей получила третью дозу вакцины, но это число очень мало по сравнению с теми, кто получил одну или две дозы", - заявила местным СМИ врач Фарида аль-Хосани.

Телеканал напоминает, что по данным компании Sinopharm, эффективность ее разработки через 28 дней после введения второй дозы составляет 79,34%. Препарат доступен более чем в 100 прививочных пунктах в ОАЭ.

Также в ОАЭ можно вакцинироваться российским препаратом "Спутник V", разработками компаний Pfizer и BioNTech, а также AstraZeneca. Всего 48,71% населения ОАЭ уже получали вакцину от коронавируса.

Согласно данным статистического сайта Worldometers, с начала пандемии в ОАЭ – с населением примерно в 9,8 млн человек –на данный момент было диагностировано более 419,9 тыс. заражений коронавирусом, свыше 1,3 тыс. пациентов с COVID-19 скончались, почти 400 тыс. выздоровели.

ОАЭ Sinopharm коронавирус

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