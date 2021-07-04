Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:38Заразились
на 04.07В России 5 610 941+25 142В мире 183 459 394+375 056

В ОАЭ одобрили для экстренного применения вакцину Moderna от COVID-19

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Власти ОАЭ разрешили применять в срочном порядке вакцину разработки компании Moderna против COVID-19, передает телеканал "Аль-Арабийя" со ссылкой на заявление Минздрава ОАЭ.

Препарат Moderna стал пятой подобной вакциной, получившей одобрение в ОАЭ.

По данным на воскресенье, 4 июля, ОАЭ заняли первое место в мире по доле вакцинированного населения в мире, обойдя Сейшельские острова, отмечает "Аль-Арабийя".

В миреОАЭ первыми из стран могут достичь коллективного иммунитета от COVIDЧитать подробнее

Накануне власти сообщили, что 63,7% жителей ОАЭ полностью вакцинированы от коронавируса, а первую дозу вакцин получили 73,8% населения. С декабря 2020 года здесь распределили свыше 15,5 млн доз вакцин. В будущем ожидается, что этот показатель вырастет еще больше после получения разрешения на третью прививку для лиц, ранее вакцинировавшихся препаратом китайской компании Sinopharm, а также после начала программы вакцинирования беременных препаратом Pfizer/BioNTech.

По данным статистического сайта Worldometers, всего в ОАЭ за время пандемии выявили более 639,4 тыс. случаев заражения коронавирусом, более 1,83 тыс. пациентов с COVID-19 скончались. Выздоровели свыше 617,7 тыс. человек.

ОАЭ Moderna коронавирус

Новости по теме

Новости

Папа римский госпитализирован в Риме для проведения плановой операции

Число жертв крушения военного самолета на Филиппинах выросло до 29

Число жертв крушения военного самолета на Филиппинах выросло до 29

Талибы за день получили контроль над 13 районами Афганистана

Кипр обратился за международной помощью на фоне сильных лесных пожаров

Кипр обратился за международной помощью на фоне сильных лесных пожаров

Военный самолет с 85 людьми на борту разбился на Филиппинах

Военный самолет с 85 людьми на борту разбился на Филиппинах

Что случилось этой ночью: воскресенье, 4 июля

Самолет Ан-2 упал на юге Казахстана

Не менее трех человек стали жертвами шторма "Эльза" на Карибах

Не менее трех человек стали жертвами шторма "Эльза" на Карибах

Байден не уверен, что за недавней масштабной кибератакой стоит Москва

Байден не уверен, что за недавней масштабной кибератакой стоит Москва

Более 300 афганских военных под натиском талибов отступили в Таджикистан

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');