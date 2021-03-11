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Фигурантка "дела Плахотнюка" Елена Платон осуждена в РФ за вывод 126 млрд руб.

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Тверской районный суд Москвы вынес приговор директору казначейства молдавского банка BC Moldindconbank S.A. Елене Платон, причастной к выводу из РФ более 126 млрд рублей в рамках дела Владимира Плахотнюка. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Судом Елене Платон назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима и конфискацией имущества. Приговор в законную силу не вступил", - сказала Волк журналистам.

Возбужденное в отношении фигурантки уголовное дело расследовали сотрудники Следственного департамента МВД России. Они установили, что с 2013 по 2014 год Елена Платон являлась активным участником международного преступного сообщества, которое возглавляли ее брат Вячеслав Платон и известный в Молдавии политик и предприниматель Владимир Плахотнюк.

"Совместно с фактическими владельцами ряда российских банков Александром Григорьевым и Олегом Кузьминым, а также иными соучастниками обвиняемая осуществила незаконный вывод из Российской Федерации в иностранные государства более 126 млрд рублей", - сообщила представитель МВД.

3 февраля 2021 года Пресненским районным судом Москвы Александр Григорьев признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 210 (создание преступного сообщества) и частью 3 статьи 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денег на счета нерезидентов с использованием подложных документов). За руководство структурным подразделением международного преступного сообщества и совершение незаконных валютных операций с нерезидентом по подложным документам в особо крупном размере подсудимому назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Уголовное дело в отношении Олега Кузьмина в настоящее время рассматривается по существу в Тверском районном суде Москвы.

С обвиняемыми Еленой Платон, Олегом Кузьминым и Александром Григорьевым в ходе расследования уголовного дела были заключены соглашения о досудебном сотрудничестве. В их рамках фигуранты сообщили следствию необходимую информацию об участниках и руководителях международного преступного сообщества, в связи с чем уголовные дела в отношении них рассматриваются в отдельном производстве.

Владимир Плахотнюк – молдавский политик, бизнесмен и олигарх, экс-председатель Демократической партии Молдавии (ДПМ), бывший депутат парламента республики. Считается самым богатым человеком в Молдавии. В России против Плахотнюка возбуждено несколько уголовных дел.

Елена Платон Владимир Плахотнюк Молдавия Moldindconbank

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