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Японская компания объявила о начале производства вакцины AstraZeneca

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - О начале производства в Японии вакцины от COVID-19 AstraZeneca объявила японская компания Daiichi Sankyo.

В пресс-релизе компании говорится, что она будет изготавливать вакцину в Японии, включая наполнение флаконов и упаковку, используя объемный раствор, предоставленный AstraZeneca.

Японское правительство уже договорилось о покупке 120 млн доз вакцины AstraZeneca, достаточных для иммунизации 60 млн человек. Основная часть препарата будет производиться в Японии компаниями Daiichi Sankyo, JCR Pharma и другими местными партнерами.

Вакцина AZD1222 разработана специалистами фармацевтической компании AstraZeneca совместно с учеными Оксфордского университета. Ее принцип действия заключается в том, что она содержит ослабленный безобидный вирус и ген коронавируса нового типа, которые помогают человеку выработать иммунитет.

Хроника 09 января 2020 года – 12 марта 2021 годаПандемия коронавируса
AstraZeneca Япония

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