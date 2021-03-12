В Швеции признали преимущество РФ на восточном фланге НАТО в случае войны

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Главный козырь РФ в случае военного конфликта – способность быстро задействовать свои вооруженные силы, говорится в докладе Шведского института оборонных исследований (FOI).

"Россия могла бы провести быструю атаку на восточном фланге НАТО, и альянс не успеет на это отреагировать", - полагают они.

В FOI советуют западным странам быть готовыми к быстрым ответным действиям не только на суше, в воздухе и на море, но и в космосе и киберпространстве.

"Принятие Западом сравнительно ограниченных мер (по усилению боеготовности - ИФ) может стать существенным сдерживающим фактором и повысить шансы Запада в случае открытого конфликта", - говорится в пресс-релизе. В FOI считают, что Западу есть смысл оптимизировать командование вооруженными силами, тщательно планировать учения, стремясь, чтобы они были максимально эффективными.

"Российский военный потенциал выглядит ограниченным, если его сравнивать с возможностями объединенного альянса Запада. Однако РФ все еще может представлять серьезную угрозу для восточного фланга НАТО", - предупреждают в FOI.

По мнению шведских экспертов, российские вооруженные силы будут представлять более серьезную угрозу для Запада в ближайшие годы, а не в более долгосрочной перспективе. "Это связано с тем, что Запад медленно, но верно занимается усилением коллективной обороны. Российские же военные возможности, как ожидается, выйдут на плато в течение 2020-х годов", - отмечает FOI в пресс-релизе.