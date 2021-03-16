В НАТО заявили о росте оборонных расходов в 2020 г. вопреки пандемии

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Пандемия коронавируса COVID-19 не лишила НАТО возможности увеличить расходы на обороны на 3,9% в 2020 году, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.

"Мы также продолжали инвестировать в нашу оборону. Несмотря на экономический эффект от пандемии COVID-19, 2020-й стал шестым годом подряд с возросшими оборонными затратами у европейских союзников и Канады", - сказал генсек во вторник в докладе о деятельности альянса за 2020 год.

Согласно представленному в выступлении Столтенберга графику, наибольший рост расходов отмечался в 2017 и 2018 годах - 5,9% и 4,2% соответственно. Лишь 11 стран альянса достигли намеченный НАТО цели - тратить на оборону не менее 2% ВВП.

Он выразил надежду на то, что эта тенденция продолжится и в 2021 году, поскольку вызовы в сфере безопасности не исчезли. Указав на важность поддержания сил НАТО и трансатлантических связей, Столтенберг перечислил такие вызовы, как "дестабилизирующее поведение России", возвышение Китая, кибератаки, прорывные технологии и воздействие на сфере безопасности климатических изменений.

В докладе генсека также отмечается, что в НАТО обеспокоены в связи с военной активностью России у границ стран-союзниц.

"В 2020 году у союзников сохранялась обеспокоенность из-за дестабилизирующей политики и провокационной военной активности (РФ - ИФ) у границ (стран) НАТО, а также в связи с конвенциональными и гибридными операциями, в том числе, в Ливии, Сирии и на Украине", - говорится в докладе.

"Россия продолжала проводить необъявленные, а также широкомасштабные учения, такие, как "Кавказ-2020", что увеличивало обеспокоенность альянса в том, что касается региональной безопасности", - отмечается в документе.

Одновременно в докладе указывается, что в 2020 году альянс оставался открытым к диалогу в рамках Совета Россия - НАТО (СРН) для обсуждений вопросов международной безопасности, а также для увеличения прозрачности и предсказуемости. "НАТО неоднократно приглашала Россию провести встречу Совета НАТО-Россия. Россия последовательно отклоняла эти предложения, вследствие чего встреч Совета НАТО-Россия в 2020 году не проходило", - утверждали авторы.