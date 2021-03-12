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С начала пандемии из британских банков уволилось больше женщин, чем мужчин

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - В 2000 году, когда началась пандемия, из британских банков уволилось больше женщин, чем мужчин, а это противоречит намерениям сектора добиться большего гендерного равноправия, сообщает Bloomberg.

За год количество женщин, работающих в пяти крупнейших банках страны, сократилось на 3%, тогда как мужчин стало меньше примерно на 2,1%.

Число рабочих мест, которые занимали женщины, в британском банке NatWest Group (бывший Royal Bank of Scotland) сократилось на 9% по сравнению с показателем в 5,2% у мужчин. В штате финансовой корпорации Standard Chartered осталось примерно столько же мужчин, но число женщин уменьшилось на 2,2%. В этих банках наряду с Barclays, Lloyds Banking Group и HSBC Holdings работает около миллиона человек по всему миру, при этом количество женщин и мужчин примерно одинаково.

Резкий разрыв в количестве женщин и мужчин, прекративших работу, вызван целым рядом причин. На протяжении нескольких лет британские кредиторы закрывают подразделения, в которых в основном работают женщины, так как клиенты переходят на дистанционное банковское обслуживание. Эта тенденция усилилась во время пандемии.

Некоторые женщины уходят не по сокращению, а по собственному желанию. В Standard Chartered разрыв в потере рабочих мест "был, вероятно, связан с тем, что дети перешли на дистанционное обучение, и эта ноша несоразмерно легла на женщин", сказал журналистам гендиректор компании Билл Уинтерс.

Главный куратор профсоюза Unite Доминик Хук сообщил, что его организация поддерживает многих женщин, работающих в сфере финансов, которые пытаются совмещать удаленную работу, быт и обучение детей.

Эта проблема актуальна не только для Великобритании.

Международная консалтинговая компания Deloitte установила, что 70% работающих женщин в девяти крупнейших странах считают, что пандемия коронавируса затормозит их карьерный рост. Миллионы женщин в США прекратили трудовую деятельность, а число женщин, работающих на Уолл-стрит, остается низким. По официальным статистическим данным Великобритании, пандемия остановила долгосрочный рост занятости среди женщин.

Лишь по одному показателю в британской финансовой сфере женщины обошли мужчин в прошлом году: повышение в должности до старшего руководства. Более 300 компаний, включая пять крупнейших кредиторов, обязались нанять больше женщин-руководителей.

Тем не менее, пандемия может прервать процесс найма женщин на руководящие должности.

По мнению бывшей руководительницы британской компании Virgin Money Ltd. Джейн-Энн Гадхии, было бы ошибкой забывать о проблеме занятости женщин во время восстановления экономики после пандемии.

Великобритания коронавирус NatWest Group Barclays Lloyds HSBC Standard Chartered Deloitte США

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