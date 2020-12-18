Мэрию Парижа оштрафовали за преобладание женщин в руководстве

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Министерство государственной службы Франции оштрафовало мэрию Парижа на 90 тысяч евро за слишком большое число женщин на руководящих постах, сообщают СМИ.

В 2018 году на руководящие должности в мэрии было назначено 11 женщин и пять мужчин, что нарушает закон 2013 года, согласно которому доля руководителей одного пола не должна превышать 60%. В руководстве мэрии Парижа доля женщин в 2018 году составила 69%.

"Этот штраф очевидно абсурден, несправедлив, безответственен и опасен", - заявила мэр города Анна Идальго. По ее словам, чтобы достичь равенства, "необходимо ускорить темпы и назначать больше женщин, чем мужчин".

Министр государственной службы Амели де Моншален отметила, что "это абсурдное положение" закона было отменено в 2019 году, однако штраф был назначен за 2018 год. Она заявила, что деньги, которые выплатит мэрия, будут направлены на инициативы по продвижению женщин на госслужбе.

Франция также давно борется за достижение гендерного равенства в частном секторе. Согласно докладу Spencer Stuart, опубликованному в октябре, Франция имеет наиболее высокую долю женщин в советах директоров компаний в мире - 44,6%. В США этот показатель составляет 28%, в Великобритании - 33,8%, в Японии - 11%. При этом США доля женщин на должности гендиректора составляет 6% по сравнению с 5% во Франции.