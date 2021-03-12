Google грозит крупное расследование рекламного бизнеса компании в ЕС

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Европейская комиссия может начать масштабное расследование рекламного бизнеса американской Google, которая принадлежит Alphabet Inc., предупредила в пятницу еврокомиссар по вопросам конкуренции Маргрете Вестагер, выступая на онлайн-конференции европейской ассоциации ритейлеров EuroCommerce.

По ее словам, которые цитирует Bloomberg, технологии являются приоритетом для ЕС, "поскольку то, что произошло за последние 12 месяцев, изменило многие привычки".

Регуляторы в январе собрали информацию о рекламных практиках Google, свидетельствуют опросы, направленные издателям и рекламным агентствам.

ЕС, который с 2019 года проверяет практики Google в отношении данных, также изучает планы компании отказаться от отслеживания сторонних cookie-файлов. Власти Великобритании ведут расследование в отношении этой практики в связи с жалобами издателей.

Вестагер заверила, что ЕК будет использовать все возможные инструменты, чтобы гарантировать справедливые рыночные условия.

В январе еврокомиссар заявила, что не знает, начнут ли регуляторы официальное расследование в отношении рекламного бизнеса Google.

Google уже была оштрафована в ЕС в общей сложности на $9 млрд по результатам трех предыдущих расследований, которые показали, что компания нарушила законодательство, регулирующее ее сервис торговли, операционную систему Android и рекламный бизнес.

Акции Alphabet в пятницу дешевеют на 2,6%.