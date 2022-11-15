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Google заплатит $391,5 млн за скрытое отслеживание истории перемещений пользователей

Google заплатит $391,5 млн за скрытое отслеживание истории перемещений пользователей
Фото: Spencer Platt/Getty Images

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Google заплатит $391,5 млн для урегулирования претензий 40 штатов США, связанных с практикой записи данных о передвижении пользователей сервисами компании с 2014 по 2020 год, пишет Financial Times.

Компанию обвинили в том, что ее сервисы продолжают записывать данные о передвижении пользователей мобильных устройств даже в том случае, если они отключают сохранение истории местоположений. Представители штатов, подавших иски в суд, утверждали, что Google продолжает отслеживать местоположение пользователей с помощью данных, полученных при использовании ими поискового сервиса, приложения Google Карты, Wi-Fi и Bluetooth.

В Google заявили, что компания отказалась от таких практик несколько лет назад и в последнее время внесла дополнительные изменения в свои сервисы, предложив пользователям больше возможностей для контроля данных об их местоположении, в том числе, инструменты удаления этой информации.

С начала 2022 года акции Alphabet Inc., холдинговой компании Google, подешевели на 34%.

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