В Бразилии рассмотрят вопрос об аннулировании приговора экс-президенту

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Верховный суд Бразилии в полном составе рассмотрит вопрос об аннулировании приговора экс-президенту Луису Инасиу Луле да Силве, что вновь открывает ему дорогу в политику, в частности, на выборы 2022 года, пишут в субботу бразильские СМИ.

У адвокатов бывшего президента теперь есть пять дней для того, чтобы представить свои аргументы до рассмотрения дела судом.

В пятницу судья Верховного суда Эдсон Фачин отклонил апелляцию генеральной прокуратуры об отмене решения аннулирования приговора. Однако его решение теперь должна подтвердить или отменить на пленарном заседании коллегия из 11 членов Верховного суда.

Лула да Силва руководил Бразилией с 2003 по 2010 год, в 2017 году его приговорили к девяти с половиной годам лишения свободы за отмывание денег и коррупцию. Позднее срок увеличили до 12 лет. Сам он своей вины не признает, его адвокаты все это время пытались обжаловать приговор.

Несмотря на то, что Лула да Силва осужден по коррупционному делу, бразильцы продолжают питать к нему симпатию как к бывшему лидеру страны.

Из-за того, что он отбывает тюремный срок, Лула да Силва не смог принять участие в президентских выборах в стране, состоявшихся в 2018 году, несмотря на то, что лидировал по опросам общественного мнения. Тогда левая Партия трудящихся выдвинула вместо него Фернанду Аддада, но этот политик проиграл нынешнему президенту Жаиру Болсонару.