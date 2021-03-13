Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 03:36Заразились
на 13.03В России 4 380 525+9 908В мире 119 058 805+487 331

В Бразилии рассмотрят вопрос об аннулировании приговора экс-президенту

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Верховный суд Бразилии в полном составе рассмотрит вопрос об аннулировании приговора экс-президенту Луису Инасиу Луле да Силве, что вновь открывает ему дорогу в политику, в частности, на выборы 2022 года, пишут в субботу бразильские СМИ.

У адвокатов бывшего президента теперь есть пять дней для того, чтобы представить свои аргументы до рассмотрения дела судом.

В пятницу судья Верховного суда Эдсон Фачин отклонил апелляцию генеральной прокуратуры об отмене решения аннулирования приговора. Однако его решение теперь должна подтвердить или отменить на пленарном заседании коллегия из 11 членов Верховного суда.

Лула да Силва руководил Бразилией с 2003 по 2010 год, в 2017 году его приговорили к девяти с половиной годам лишения свободы за отмывание денег и коррупцию. Позднее срок увеличили до 12 лет. Сам он своей вины не признает, его адвокаты все это время пытались обжаловать приговор.

Несмотря на то, что Лула да Силва осужден по коррупционному делу, бразильцы продолжают питать к нему симпатию как к бывшему лидеру страны.

Из-за того, что он отбывает тюремный срок, Лула да Силва не смог принять участие в президентских выборах в стране, состоявшихся в 2018 году, несмотря на то, что лидировал по опросам общественного мнения. Тогда левая Партия трудящихся выдвинула вместо него Фернанду Аддада, но этот политик проиграл нынешнему президенту Жаиру Болсонару.

Бразилия Луис Инасиу Лула да Силва

Новости по теме

Новости

Что случилось этой ночью: суббота, 13 марта

Семья погибшего Джорджа Флойда получит компенсацию в размере $27 млн

Семья погибшего Джорджа Флойда получит компенсацию в размере $27 млн
Пандемия коронавируса

Бразилия закупит вакцину "Спутник V"

Пандемия коронавируса

Власти Италии примут новые меры из-за напряженной ситуации с COVID

Власти Италии примут новые меры из-за напряженной ситуации с COVID
Пандемия коронавируса

ВОЗ внесла вакцину Johnson & Johnson в список для экстренного применения

ВОЗ внесла вакцину Johnson & Johnson в список для экстренного применения

Пекин решил наложить на Alibaba рекордный штраф

Пекин решил наложить на Alibaba рекордный штраф

Глава Минздрава Словакии ушел в отставку на фоне политического кризиса

Конкуренты начали вытеснять Tesla с важнейших рынков

Конкуренты начали вытеснять Tesla с важнейших рынков
Пандемия коронавируса

В список побочных эффектов от вакцины AstraZeneca добавят анафилаксию

Президент Армении Саркисян госпитализирован

Президент Армении Саркисян госпитализирован
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');