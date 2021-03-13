Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:07Заразились
на 13.03В России 4 380 525+9 908В мире 119 060 483+489 009

Лукашенко допустил смену белорусской песни для "Евровидения"

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о возможной замене песни для конкурса "Евровидение".

"Нас начинают уже по всем фронтам поджимать. Даже на Евровидении, я смотрю. Что там ребята эти? Ну, только авторитета им добавили. Как говорят, хороший пиар. Ну, если что, так песню мы сделаем другую. Не вопрос", - заявил он во время общения с журналистами после участия в спортивном празднике "Минская лыжня". Его цитирует госагентство БелТА.

Кроме того, Лукашенко назвал ложью фильм оппозиции о его жизни. Он отметил, что еще не смотрел этот фильм. "Я постараюсь. Говорят, очень большой фильм, длинный. У меня столько времени нет смотреть. Мне дали просто блоками анализ", - рассказал президент и добавил, что "сделал вывод, что нового здесь ничего нет".

Участниками "Евровидения" от Белоруссии в этом году была выбрана группа "Галасы ЗМеста" с песней "Я научу тебя" (I'll Teach You). Однако Европейский вещательный союз (ЕВС) счел заявку не соответствующей правилам конкурса и не допустил песню к участию в конкурсе.

В ЕВС заявили о том, что песня "ставит неполитический характер конкурса под сомнение" и "рискует подорвать репутацию песенного конкурса "Евровидение". ЕВС известил белорусскую сторону о том, что "песня в существующем варианте не может участвовать в "Евровидении", а невыполнение требования может привести к дисквалификации белорусского участника.

Белоруссия Александр Лукашенко Евровидение

Новости по теме

Новости

Давление на МКС продолжило падать после заделки трещин

Давление на МКС продолжило падать после заделки трещин

В Испании задержали самодельную подлодку наркоторговцев

В Испании задержали самодельную подлодку наркоторговцев

Что случилось этой ночью: суббота, 13 марта

Семья погибшего Джорджа Флойда получит компенсацию в размере $27 млн

Семья погибшего Джорджа Флойда получит компенсацию в размере $27 млн
Пандемия коронавируса

Бразилия закупит вакцину "Спутник V"

Пандемия коронавируса

Власти Италии примут новые меры из-за напряженной ситуации с COVID

Власти Италии примут новые меры из-за напряженной ситуации с COVID
Пандемия коронавируса

ВОЗ внесла вакцину Johnson & Johnson в список для экстренного применения

ВОЗ внесла вакцину Johnson & Johnson в список для экстренного применения

Пекин решил наложить на Alibaba рекордный штраф

Пекин решил наложить на Alibaba рекордный штраф

Глава Минздрава Словакии ушел в отставку на фоне политического кризиса

Конкуренты начали вытеснять Tesla с важнейших рынков

Конкуренты начали вытеснять Tesla с важнейших рынков
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');