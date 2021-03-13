Лукашенко допустил смену белорусской песни для "Евровидения"

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о возможной замене песни для конкурса "Евровидение".

"Нас начинают уже по всем фронтам поджимать. Даже на Евровидении, я смотрю. Что там ребята эти? Ну, только авторитета им добавили. Как говорят, хороший пиар. Ну, если что, так песню мы сделаем другую. Не вопрос", - заявил он во время общения с журналистами после участия в спортивном празднике "Минская лыжня". Его цитирует госагентство БелТА.

Кроме того, Лукашенко назвал ложью фильм оппозиции о его жизни. Он отметил, что еще не смотрел этот фильм. "Я постараюсь. Говорят, очень большой фильм, длинный. У меня столько времени нет смотреть. Мне дали просто блоками анализ", - рассказал президент и добавил, что "сделал вывод, что нового здесь ничего нет".

Участниками "Евровидения" от Белоруссии в этом году была выбрана группа "Галасы ЗМеста" с песней "Я научу тебя" (I'll Teach You). Однако Европейский вещательный союз (ЕВС) счел заявку не соответствующей правилам конкурса и не допустил песню к участию в конкурсе.

В ЕВС заявили о том, что песня "ставит неполитический характер конкурса под сомнение" и "рискует подорвать репутацию песенного конкурса "Евровидение". ЕВС известил белорусскую сторону о том, что "песня в существующем варианте не может участвовать в "Евровидении", а невыполнение требования может привести к дисквалификации белорусского участника.