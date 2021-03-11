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Организаторы "Евровидения" попросили Минск изменить песню для конкурса

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Организаторы международного песенного конкурса "Евровидение" обратились к Белтелерадиокомпании (БТРК) с просьбой изменить песню, которая будет представлена на конкурсе от Белоруссии.

В сообщении организатора говорится, что в рамках процедуры проверки Европейский вещательный союз (EBU) внимательно изучил белорусскую песню "Я научу тебя" группы "Галасы ЗМеста". "Был сделан вывод, что песня ставит под сомнение неполитический характер конкурса", - отмечается в заявлении.

Песня в ее нынешнем виде не может участвовать в конкурсе. "Кроме того, мы попросили их предпринять все необходимые шаги для того, чтобы изменить песню или представить новую песню, соответствующую правилам ESC. Невыполнение этого требования может привести к дисквалификации из конкурса этого года", - утонили организаторы.

Белоруссию на международном песенном конкурсе "Евровидение-2021" должна представить группа "Галасы ЗМеста". Ранее группа презентовала ряд сатирических песен, в том числе - про лидеров белорусской оппозиции Светлану Тихановскую, Павла Латушко и Марию Колесникову.

Конкурс песни "Евровидение", отмененный в прошлом году из-за пандемии, пройдет 18-22 мая на арене Ahoy в Роттердаме с участием исполнителей из 41 страны. Россию будет представлять певица Манижа.

Белоруссия Евровидение

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