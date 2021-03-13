В Алма-Ате при посадке разбился военный самолет

АН-26. Архивное фото Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - В Алма-Ате при посадке разбился военный самолет, принадлежащий Пограничной службе КНБ Казахстана, есть жертвы, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

По словам собеседника агентства, самолет вылетел из Нур-Султана. На борту, предположительно, были 6 человек, есть жертвы.

В Департаменте по ЧС Алма-Аты сообщили, что выясняют данную информацию. В пресс-службе КНБ пообещали предоставить информацию позже.

Между тем в пресс-службе международного аэропорта Алма-Аты подтвердили факт крушения военного самолета. Там уточнили, что при заходе на посадку АН-26 упал в начале взлетной полосы. Там подтвердили данные о шести людях на борту.