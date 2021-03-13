Четыре человека погибли при крушении АН-26 в Алма-Ате

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - При крушении военного самолета АН-26 в Алма-Ате погибли четыре человека, сообщила пресс-служба МЧС Казахстана.

По предварительным данным, двое из шести находившихся на борту выжили, они направлены в больницу.

Ранее в пресс-службе международного аэропорта Алма-Аты подтвердили крушение военного самолета АН-26.

"В 17:20 пропала связь с самолетом АН-26, который следовал из Нур-Султана в Алматы. При заходе на посадку, на подлете он упал в начале взлетной полосы", - заявили в пресс-службе "Интерфаксу".

По предварительным данным, находились шесть человек.

Новость дополняется