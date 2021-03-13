Астронавты NASA завершили монтажные работы на внешней стороне МКС

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Американские астронавты Виктор Гловер и Майкл Хопкинс в субботу в ходе выхода в космических вакуум с борта Международной космической станции (МКС) завершили выполнение многочасовых ремонтно-монтажных работ, сообщило NASA.

Выход начался в 08:14 по времени Восточного побережья США (в 16:14 по Москве), когда их скафандры в шлюзе Quest американского сегмента станции были переведены в режим автономного питания.

Астронавты провели новые кабели для повышения эффективности работы системы охлаждения, подключили кабели электропитания к платформе Bartolomeo на европейском модуле Columbus. Кроме того, они заменили блок передатчика беспроводной видеосвязи на модуле Unity, а также провели кабели для подключения к Интернету двух камер высокого разрешения на ферме станции и смонтировали подпорку на тепловую крышку шлюза Quest, чтобы предотвратить ее "выдувание" остаточной атмосферой при открытии люка

Это уже четвертый в текущем году выход членов экипажа за борт МКС и 237-й в истории станции.

В настоящее время экипаж МКС состоит из ее командира, космонавта "Роскосмоса" Сергея Рыжикова, космонавта Сергея Кудь-Сверчкова, астронавта NASA Кэтлин Рубинс, а также прибывших 17 ноября 2020 года на станцию на новейшем американском пилотируемом корабле Crew Dragon компании SpaceX американских астронавтов Майкла Хопкинса, Виктора Гловера, Шеннона Уокера и астронавта Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Соити Ногути.