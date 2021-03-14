Корсаков станет первым российским космонавтом на корабле Crew Dragon

Корабль Crew Dragon перед стыковкой с МКС в ноябре 2020 года Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Российский космонавт Сергей Корсаков в ближайшей перспективе может отправиться на МКС на американском корабле Crew Dragon, сообщил глава Центра подготовки космонавтов Павел Власов.

"Мы намереваемся выполнять полеты смешанными составами экипажей. То есть космонавт "Роскосмоса" на Crew Dragon, а астронавт НАСА на нашем корабле. Сергей - один из первых претендентов, который полетит на Crew Dragon. При этом он уже прошел необходимые мероприятие в НАСА, нужные для изготовления космического снаряжения", - рассказал он в эфире радиостанции "Комсомольская правда" в воскресенье.

Ранее в госкорпорации сообщили, что астронавт Марк Ванде Хай войдет в состав экипажа корабля "Союз МС-18", отправляющегося к МКС 9 апреля. В НАСА сказали, что в обмен на это российский космонавт получит место в американском космическом корабле в 2023 году.

Ожидалось, что экипаж корабля впервые за 20 лет будет полностью российским, однако в конце 2020 года, по данным "Роскосмоса", НАСА обратилось с просьбой о предоставлении места для своего астронавта. Ванде Хай заменит в экипаже Корсакова.

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин объяснил обращение НАСА низкой надежностью американских кораблей.

Как уточнил Власов, переговоры о включении американского астронавта в состав экипажа корабля "Союз МС-18" начались еще полгода назад.

С 2011 года доставка экипажей на МКС осуществлялась только российскими кораблями, до этого действовала перекрестная система, по которой американские астронавты получали места на российских кораблях, а российские космонавты - на американских. В прошлом году в НАСА сообщали, что ведут с "Роскосмосом" переговоры о возвращении перекрестной системы.

В декабре 2020 года Рогозин сказал, что "Роскосмос" пока не готов отправлять космонавтов к МКС на американском корабле Crew Dragon, но ведет предварительные технические консультации.