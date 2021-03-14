КНДР не среагировала на попытки администрации США начать диалог

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Администрация президента США Джо Байдена в феврале предприняла несколько безуспешных попыток по различным каналам связаться с Пхеньяном, сообщил телеканал CNN со ссылкой на правительственного чиновника.

"Чтобы снизить риски эскалации (напряженности - ИФ), мы начиная с середины февраля связывались с северокорейским правительством по нескольким каналам, в том числе в Нью-Йорке. На сегодняшний день мы не получили никакого ответа от Пхеньяна", - сказал чиновник, добавив, что это происходит "после более чем годичного отсутствия активного диалога с Северной Кореей, несмотря на многочисленные попытки США начать его".

Источник сказал, что США готовят межведомственный обзор своей политики в отношении КНДР, "включая оценку всех имеющихся вариантов реагирования на растущую угрозу, которую Северная Корея представляет для своих соседей и более широкого международного сообщества".

Он отметил, что при подготовке обзора администрация Байдена консультируется с бывшими правительственными чиновниками, имеющими опыт работы с Северной Кореей, включая некоторых сотрудников администрации экс-президента Дональда Трампа, поддерживает контакты с союзниками из Японии и Южной Кореи.

Чиновник сказал, что завершение обзора политики в отношении КНДР с участием заинтересованных сторон ожидается "в ближайшие недели".